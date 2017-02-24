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    В США ветеран-морпех расстрелял в баре компанию индийцев

    51-летний Адам Пуринтон открыл огонь по индийцам с криком Вон из моей страны!

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Ветеран морской пехоты ВМС США расстрелял компанию выходцев из Индии, сообщает Report со ссылкой на The Times of India.

    По его данным, инцидент произошел в ночь на 23 февраля в одном из баров города Олейте штата Канзас. 51-летний Адам Пуринтон с криком "Вон из моей страны!" достал пистолет и открыл огонь по сидящим неподалеку от него индийцам. 32-летний авиаинженер Шринивас Кучибхотла из индийского города Хайдерабада, Индия, был убит на месте, его коллеги Алок Мадасами и Иан Гриллот получили ранения и были госпитализированы.

    Через несколько часов после случившегося, подозреваемый был арестован, ему предъявлены обвинения в предумышленном убийстве первой степени.

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