В США ветеран-морпех расстрелял в баре компанию индийцев

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Ветеран морской пехоты ВМС США расстрелял компанию выходцев из Индии, сообщает Report со ссылкой на The Times of India.

По его данным, инцидент произошел в ночь на 23 февраля в одном из баров города Олейте штата Канзас. 51-летний Адам Пуринтон с криком "Вон из моей страны!" достал пистолет и открыл огонь по сидящим неподалеку от него индийцам. 32-летний авиаинженер Шринивас Кучибхотла из индийского города Хайдерабада, Индия, был убит на месте, его коллеги Алок Мадасами и Иан Гриллот получили ранения и были госпитализированы.

Через несколько часов после случившегося, подозреваемый был арестован, ему предъявлены обвинения в предумышленном убийстве первой степени.