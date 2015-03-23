​В США вертолет рухнул на жилой дом

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Небольшой вертолет упал на частный дом в американском городе Орландо в штате Флорида.

Как передает Report, на борту вертолета Robinson R44 находился только пилот, он погиб.

В момент катастрофы в двухэтажном доме никого не было. Дом загорелся, но прибывшие на место происшествия пожарные бригады довольно быстро справились с огнем.

В настоящее время специальная комиссия Федерального управления гражданской авиации США устанавливает, что стало причиной аварии.