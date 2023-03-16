В США вертолет потерпел крушение после попытки угона

Легкий вертолет Bell 429 потерпел в среду крушение в аэропорту города Сакраменто (штат Калифорния) после неудачной попытки угнать его.

Легкий вертолет Bell 429 потерпел в среду крушение в аэропорту города Сакраменто (штат Калифорния) после неудачной попытки угнать его.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

В заявлении полиции говорится о том, что предполагаемый угонщик скрылся с места преступления, о пострадавших не сообщается.

"В настоящее время никто не задержан, - сообщила полиция. - Расследование находится на ранней стадии, информация является предварительной".

Вертолет принадлежит компании Capitol Helicopters. Она сообщила, что летательный аппарат получил серьезные повреждения. Кроме того, несколько других вертолетов компании подверглись вандализму. К расследованию подключилось Федеральное бюро расследований.