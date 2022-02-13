В США вечеринка Джастина Бибера закончилась перестрелкой, есть пострадавшие

Три человека получили ранения в результате стрельбы, устроенной рядом с рестораном в Западном Голливуде (штат Калифорния), где проходила вечеринка по случаю концерта канадского поп-музыканта Джастина Бибера.

Три человека получили ранения в результате стрельбы, устроенной рядом с рестораном в Западном Голливуде (штат Калифорния), где проходила вечеринка по случаю концерта канадского поп-музыканта Джастина Бибера.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, возле ресторана началась драка, во время которой прогремело несколько выстрелов. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное. В правоохранительных органах добавили, что инцидент не связан с деятельностью какой-либо банды.

Представитель Бибера никак не прокомментировал ситуацию в ответ на запрос CNN. Источник сообщил телеканалу, что сам певец к моменту описываемых событий уже покинул вечеринку.