В США вечеринка Джастина Бибера закончилась перестрелкой, есть пострадавшие

Три человека получили ранения в результате стрельбы, устроенной рядом с рестораном в Западном Голливуде (штат Калифорния), где проходила вечеринка по случаю концерта канадского поп-музыканта Джастина Бибера.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
По ее данным, возле ресторана началась драка, во время которой прогремело несколько выстрелов. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное. В правоохранительных органах добавили, что инцидент не связан с деятельностью какой-либо банды.
Представитель Бибера никак не прокомментировал ситуацию в ответ на запрос CNN. Источник сообщил телеканалу, что сам певец к моменту описываемых событий уже покинул вечеринку.