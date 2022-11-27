В США вандалы изуродовали памятник президенту Линкольну, отменившему рабство

Статуя молодого Авраама Линкольна в чикагском районе Эджуотере была залита красной краской. На нее также нанесли надписи, обвиняющие 16-го президента США, отменившего рабство, в геноциде индейцев.

Статуя молодого Авраама Линкольна в чикагском районе Эджуотере была залита красной краской. На нее также нанесли надписи, обвиняющие 16-го президента США, отменившего рабство, в геноциде индейцев.

Как передает Report, об этом сообщает канал Fox News.

В конце череды выходных по случаю Дня благодарения жители окрестностей парка обнаружили, что статуя Линкольна забрызгана красной краской, а также на нее нанесены слова "Колонизатор" и "Верни землю назад". Кроме того, вандалы написали "Дакота 38", имея ввиду 38 членов племени дакотских Сиу, казненных по приказу Линкольна после войны между США и Сиу в 1862 году.

Статуя была одной из многих в городе, исследованных в рамках комиссии, созданной после протестов 2020 года. Целью комиссии было расследование памятников на предмет дискриминации.

Напомним, что в Чикаго, по результатам данной комиссии ранее убрали статую Христофора Колумба, но та же комиссия предложила оставить памятники Линкольну до дальнейшего рассмотрения проблемы.