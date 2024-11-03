О нас

В США в серьезном ДТП погибли четверо, пострадали 17 человек

В США в серьезном ДТП погибли четверо, пострадали 17 человек В американском штате Мичиган в ДТП на автомагистрали погибли не менее четырех человек, 17 пострадали.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 16:09
В США в серьезном ДТП погибли четверо, пострадали 17 человек

В американском штате Мичиган в ДТП на автомагистрали погибли не менее четырех человек, 17 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Согласно информации, 2 ноября около полуночи по местному времени фура врезалась в несколько автомобилей, остановившихся в ожидании открытия дороги после проведения линий электропередачи на данном участке. После столкновения транспортные средства загорелись.

Отмечается, что пострадавшие с серьезными травмами были доставлены в больницы UM Sparrow и McLaren в Лансинге.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ağır yol qəzasında 4 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi