В США в серьезном ДТП погибли четверо, пострадали 17 человек

В американском штате Мичиган в ДТП на автомагистрали погибли не менее четырех человек, 17 пострадали.

В американском штате Мичиган в ДТП на автомагистрали погибли не менее четырех человек, 17 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Согласно информации, 2 ноября около полуночи по местному времени фура врезалась в несколько автомобилей, остановившихся в ожидании открытия дороги после проведения линий электропередачи на данном участке. После столкновения транспортные средства загорелись.

Отмечается, что пострадавшие с серьезными травмами были доставлены в больницы UM Sparrow и McLaren в Лансинге.