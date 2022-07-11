В США в результате стрельбы трое убиты и двое ранены

Трое человек были убиты и двое получили ранения в результате стрельбы в городе Дауни, штат Калифорния.

Трое человек были убиты и двое получили ранения в результате стрельбы в городе Дауни, штат Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC7.

По его данным, стрельба произошла на вечеринке. На месте происшествия полиция констатировала смерть трех человек. Как сообщают власти, выжившие мужчина и женщина были доставлены в больницу.

По информации телеканала, обстоятельства, вызвавшие стрельбу, на данный момент неизвестны. Однако полиция считает, что инцидент был изолированный, и неизвестных подозреваемых нет. Также предполагается, что возможным стрелком был один из погибших.