В США в результате стрельбы погибли трое, четверо ранены

Три человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в городе Нэшвилл в штате Теннесси.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новость об этом разместила полиция штата на своей странице в Twitter.

"Сотрудники криминального отдела расследуют, что привело к стрельбе в квартире на Торбетт-стрит (Нэшвилл) в пятницу вечером, которая унесла жизни троих молодых людей. Остальные четыре человека, находившиеся в квартире получили ранения, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили два пистолета.