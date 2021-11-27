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В США в результате стрельбы погибли трое, четверо ранены

В США в результате стрельбы погибли трое, четверо ранены Три человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в городе Нэшвилл в штате Теннесси.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 13:46
В США в результате стрельбы погибли трое, четверо ранены
Courtesy İmage

Три человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в городе Нэшвилл в штате Теннесси.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новость об этом разместила полиция штата на своей странице в Twitter.

"Сотрудники криминального отдела расследуют, что привело к стрельбе в квартире на Торбетт-стрит (Нэшвилл) в пятницу вечером, которая унесла жизни троих молодых людей. Остальные четыре человека, находившиеся в квартире получили ранения, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили два пистолета.

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