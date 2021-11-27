В США в результате стрельбы погибли трое, четверо ранены

Три человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в городе Нэшвилл в штате Теннесси.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новость об этом разместила полиция штата на своей странице в Twitter.
"Сотрудники криминального отдела расследуют, что привело к стрельбе в квартире на Торбетт-стрит (Нэшвилл) в пятницу вечером, которая унесла жизни троих молодых людей. Остальные четыре человека, находившиеся в квартире получили ранения, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили два пистолета.
Homicide Unit detectives are investigating what led to gunfire inside a Torbett St. apartment Fri. @ 9:45 pm that claimed the lives of 3 young men. 4 others inside the apt sustained non-life threatening injuries. No signs of forced entry. 2 guns recovered. Info?Call 615-742-7463. pic.twitter.com/JXuiGQUu2X