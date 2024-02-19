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В США в результате стрельбы погиб человек, есть раненые

В США в результате стрельбы погиб человек, есть раненые Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в Индианаполисе (штат Индиана).
Другие страны
19 февраля 2024 г. 19:52
В США в результате стрельбы погиб человек, есть раненые

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в Индианаполисе (штат Индиана).

Как передает Report со ссылкой на NBC, об этом сообщили в городской полиции.

Инцидент произошел в одном из ресторанов сети Waffle House. Полицейские прибыли после сообщения о стрельбе.

Правоохранительные органы считают, что она началась в результате конфликта между посетителями.

Пятеро пострадавших при стрельбе были госпитализированы, еще один добрался до медучреждения своими силами. Раненая женщина позже скончалась в больнице.

По факту начато расследование.

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Версия на английском языке At least 1 dead, 5 injured in shooting at Indianapolis Waffle House

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