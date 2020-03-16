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В США в результате стрельбы погибли пятеро

​В США в результате стрельбы погибли пятеро

Неизвестный открыл стрельбу в городе Спрингфилд американского штата Миссури, пять человек, включая подозреваемого, погибли.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении полиции города, опубликованном на официальном сайте.

Неизвестный зашел в магазин и открыл стрельбу по покупателям и сотрудникам. Сообщается, что в результате стрельбы погиб один из офицеров, приехавший на место происшествия, еще один получил ранения и находится в больнице. Жертвами также стали трое посетителей магазина и сам злоумышленник. Еще один посетитель магазина доставлен в больницу с ранением.

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