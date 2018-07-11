В США в результате торнадо пострадало 28 человек - ВИДЕО

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По сравнению со смерчем, произошедшим четыре года назад, в этот раз стихия нанесла больший ущерб в окрестностях.

Как сообщает Report, в США в результате торнадо, прошедшего в штате Северная Дакота, 28 человек получили ранения. По меньшей мере трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Торнадо прошёл через Уотфорд-Сити вскоре после полуночи. Большинство пострадавших проводили ночь в кемпинге. В результате шторма некоторые из домов на колёсах оказались перевёрнуты и повреждены. Стихия нанесла городу больший ущерб, чем четыре года назад. Скорость ветра колебалась от 111 до 135 миль в час.