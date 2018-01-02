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    В США в результате стрельбы ранили трех человек

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Стрельба произошла во время празднования Нового года в ночном клубе американского города Ньюберн в штате Теннесси, один посетитель клуба и двое полицейских госпитализированы.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал WREG-TV.

    По данным местных властей, в клубе возникла потасовка с применением оружия. Пострадавшие направлены в местную больницу. По данным местного офиса шерифа, состояние полицейских оценивается как стабильное.

    В связи с происшествием власти задержали одного человека, продолжается поиск еще двоих подозреваемых.

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