В США в результате стрельбы ранили трех человек

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Стрельба произошла во время празднования Нового года в ночном клубе американского города Ньюберн в штате Теннесси, один посетитель клуба и двое полицейских госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал WREG-TV.

По данным местных властей, в клубе возникла потасовка с применением оружия. Пострадавшие направлены в местную больницу. По данным местного офиса шерифа, состояние полицейских оценивается как стабильное.

В связи с происшествием власти задержали одного человека, продолжается поиск еще двоих подозреваемых.