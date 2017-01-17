В США в результате стрельбы на празднике пострадали восемь человек

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Восемь человек пострадали в результате стрельбы во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга в Майами, штат Флорида, США, сообщает Report со ссылкой на ABC News.

Сразу после того, как началась стрельба, на месте происшествия возникла паника.

Огнестрельные ранения получили шесть человек, среди которых трое подростков, в том числе 11-летняя девочка. Все они были госпитализированы. По данным телеканала 7 News Miami, один из раненых, 20-летний мужчина, находится в критическом состоянии.

Спустя полтора часа после происшествия полиция сообщила о задержании двух подозреваемых. На месте происшествия найдены два пистолета.