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    В США в результате стрельбы на празднике пострадали восемь человек

    Один из раненых находится в критическом состоянии

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Восемь человек пострадали в результате стрельбы во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга в Майами, штат Флорида, США, сообщает Report со ссылкой на  ABC News.

    Сразу после того, как началась стрельба, на месте происшествия возникла паника.

    Огнестрельные ранения получили шесть человек, среди которых трое подростков, в том числе 11-летняя девочка. Все они были госпитализированы. По данным телеканала 7 News Miami, один из раненых, 20-летний мужчина, находится в критическом состоянии.

    Спустя полтора часа после происшествия полиция сообщила о задержании двух подозреваемых. На месте происшествия найдены два пистолета.

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