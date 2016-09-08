В США в результате столкновения двух одномоторных самолетов погибли три человека

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли при столкновении двух легких самолетов в округе Кэролл в американском штате Джорджия.

Как передает Report, об этом сообщило издание Atlanta Journal-Constitution.

По его данным, столкновение самолетов Diamond Aircraft DA20C1 и Beech F33A произошло рядом с региональным аэропортом Западной Джорджии. "Это, кажется, произошло в воздухе", - цитирует издание заместителя начальника пожарной охраны Бада Бенефилда.

По факту происшествия ведется расследование.