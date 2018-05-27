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    В США в результате массового ДТП погибли четыре человека

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и по меньшей мере 13 пострадали в результате массового ДТП в американском штате Луизиана. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция штата.

    "Полицейский отряд полиции штата Луизиана был уведомлен о ДТП с несколькими транспортными средствами. Авария произошла с участием 10 автомобилей, в результате чего погибли четыре человека", — сообщается в пресс-релизе полиции.

    Авария произошла недалеко от города Ковингтон. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Полиция проводит расследование инцидента.

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