В США в результате массового ДТП погибли четыре человека

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и по меньшей мере 13 пострадали в результате массового ДТП в американском штате Луизиана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция штата.

"Полицейский отряд полиции штата Луизиана был уведомлен о ДТП с несколькими транспортными средствами. Авария произошла с участием 10 автомобилей, в результате чего погибли четыре человека", — сообщается в пресс-релизе полиции.

Авария произошла недалеко от города Ковингтон. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Полиция проводит расследование инцидента.