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    В США в ресторане произошла стрельба

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Неизвестный устроил стрельбу в одном из ресторанов в штате Алабама, один человек убит и трое ранены.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал WRBL со ссылкой на местную полицию.

    Инцидент произошел в заведении City Grill Cafe в городке Хёртсборо. При стрельбе погиб 69-летний хозяин заведения, семья которого открыла ресторан в 1954 году.

    Сообщается, что предполагаемый злоумышленник - местный житель, страдавший психическими расстройствами. После стрельбы он покинул место преступления и забаррикадировался в своем доме.

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