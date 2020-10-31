О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США в очередной раз разбили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда

В США в очередной раз разбили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда Американец Джеймс Отис в очередной раз уничтожил в пятницу именную звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), после чего сдался полиции.
Другие страны
31 октября 2020 г. 06:57
В США в очередной раз разбили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда

Американец Джеймс Отис в очередной раз уничтожил в пятницу именную звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), после чего сдался полиции.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-портал TMZ.

Отис разбил данный символ киркой. Ему предъявлены обвинения в вандализме. Как отмечает TMZ, Отис ранее уже делал это неоднократно, в последний раз - в начале текущего месяца.

В первый раз Отиса задержали за уничтожение звезды в 2017 году. Тогда ему также предъявили обвинения в вандализме. Американец был приговорен к трем годам тюремного заключения условно, общественным работам и штрафу в размере 4,4 тыс. долларов США.

Вандалы регулярно наносят серьезные повреждения данному памятному знаку на Аллее славы Голливуда. Звезду каждый раз восстанавливают.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания возникла в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Ее обладателем стал актер Престон Фостер.

Официальная церемония открытия Аллеи состоялась 23 ноября 1960 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президента Танзании переизбрали на новый срок
Президента Танзании переизбрали на новый срок
31 октября 2020 г. 03:46
Сеть Walmart вернет оружие и боеприпасы на прилавки магазинов в США
Сеть Walmart вернет оружие и боеприпасы на прилавки магазинов в США
31 октября 2020 г. 00:44
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов
30 октября 2020 г. 10:04
Трамп встретился с ликвидаторами главы ИГИЛ
Трамп встретился с ликвидаторами главы ИГИЛ
30 октября 2020 г. 06:47
Трамп заявил, что не является политиком
Трамп заявил, что не является политиком
30 октября 2020 г. 01:43
В Германии автомобиль въехал в толпу
В Германии автомобиль въехал в толпу
29 октября 2020 г. 22:50
Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Италии обновило антирекорд
Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Италии обновило антирекорд
29 октября 2020 г. 20:40
Парламент Испании одобрил продление режима повышенной готовности из-за пандемии до мая
Парламент Испании одобрил продление режима повышенной готовности из-за пандемии до мая
29 октября 2020 г. 19:01
Охранник консульства Франции в Джидде ранен при нападении
Охранник консульства Франции в Джидде ранен при нападении
29 октября 2020 г. 16:22
Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе
Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе
29 октября 2020 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi