В США в очередной раз разбили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда

Американец Джеймс Отис в очередной раз уничтожил в пятницу именную звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), после чего сдался полиции.

Американец Джеймс Отис в очередной раз уничтожил в пятницу именную звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), после чего сдался полиции.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-портал TMZ .

Отис разбил данный символ киркой. Ему предъявлены обвинения в вандализме. Как отмечает TMZ, Отис ранее уже делал это неоднократно, в последний раз - в начале текущего месяца.

В первый раз Отиса задержали за уничтожение звезды в 2017 году. Тогда ему также предъявили обвинения в вандализме. Американец был приговорен к трем годам тюремного заключения условно, общественным работам и штрафу в размере 4,4 тыс. долларов США.

Вандалы регулярно наносят серьезные повреждения данному памятному знаку на Аллее славы Голливуда. Звезду каждый раз восстанавливают.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания возникла в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Ее обладателем стал актер Престон Фостер.

Официальная церемония открытия Аллеи состоялась 23 ноября 1960 года.