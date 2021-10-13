В столице США поезд в метро сошел с рельсов - ВИДЕО

Поезд сошел с рельсов на одной из центральных станций метро Вашингтона.
Как передает Report со ссылкой на
"Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища", - говорится в аккаунте подземки в Twitter.
Пользователи соцсети сообщают, что в сошедшем с рельсов поезде отключился свет, пассажирам пришлось пробыть там около полутора часов, их будут выводить группами.
О пострадавших не сообщается.
Just sitting in the dark on the blue line— Mary Kate (@justplainmk)
#wmata pic.twitter.com/QGy4nlms8m October 12, 2021