В США в ходе беспорядков задержаны почти 1400 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 1 400 человек в 17 городах США во время беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими,cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов США задержали по меньшей мере 1 383 человека с 28 мая, когда по всей стране началась волна протестов в связи с гибелью афроамериканца. Однако отмечается, что реальное количество задержанных может быть выше.Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.