В США в годовщину инаугурации Трампа прошли многотысячные протесты

Баку. 21 января. REPORT.AZ/Десятки тысяч людей в США принимают участие в манифестациях против политики президента США Дональда Трампа в субботу, в годовщину его инаугурации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию акций ведет телеканал CNN.

Демонстрации проходят в десятках городов. Наиболее крупные - в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Чикаго (штат Иллинойс) и Денвере (штат Колорадо). Манифестанты недовольны ужесточением иммиграционной политики администрацией Трампа, а также ее инициативами по ограничению финансирования абортов.

На улицы вышли также и участники движения против сексуального насилия, объединившиеся под хэштегом #MeToo. Они, в частности, призывают к принятию более активных мер для защиты женщин от домогательств и дискриминации на рабочем месте. В демонстрациях участвуют представители широкого круга общественных организаций, в том числе выступающих в поддержку иммигрантов и сексуальных меньшинств.

Многие протестующие выражают обеспокоенность временным прекращением работы американского федерального правительства. Они обвиняют в произошедшем администрацию Трампа.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года.