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В США в ДТП с электромобилем Tesla погибли два человека

В США в ДТП с электромобилем Tesla погибли два человека Два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево в американском штате Техас.
Другие страны
19 апреля 2021 г. 04:59
В США в ДТП с электромобилем Tesla погибли два человека

Два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево в американском штате Техас.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на власти.

Согласно данным, инцидент произошел к северу от города Хьюстон. Отмечается, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота, то есть за рулем никого не было. Один из погибших находился на пассажирском переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вписался в поворот и врезался в дерево. Авария произошла примерно в 23:25 в субботу по местному времени (16:35 воскресенья бакинское время).

"По результатам предварительного расследования, которое еще не завершено, в момент аварии ни один из погибших не находился за рулем автомобиля... мы уверены в этом на 99,9%", - заявил сотрудник местной полиции Марк Херман.

Он отметил, что аварийные службы потратили более четырех часов и более 120 тысяч литров воды, чтобы потушить пожар, возникший в результате ДТП. Пока не установлено, сработали ли при аварии подушки безопасности.

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