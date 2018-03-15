 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США в больнице произошла перестрелка, один человек погиб

    Неизвестный вооруженный мужчина вошел в медицинское учреждение и открыл огонь по двум людям, после чего покончил с собой

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в больнице американского города Бирмингем в штате Алабама, стрелок покончил с собой, передает Report со ссылкой РИА Новости.

    Инцидент произошел накануне вечером на территории больницы UAB Hospital Highlands. Неизвестный вооруженный мужчина вошел в медицинское учреждение и открыл огонь по двум людям, после чего покончил с собой.

    Пострадавшие были госпитализированы.

    Позднее один из них скончался от полученных ранений. Состояние второго пострадавшего оценивается как стабильное.

    Личность стрелка и его жертв пока не установлена. Полиция выясняет причину случившегося.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi