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Сегодня в США пройдут выборы президента

Сегодня в США пройдут выборы президента До президентских выборов в США остаются считанные часы.
Другие страны
5 ноября 2024 г. 01:52
Сегодня в США пройдут выборы президента

До начала президентских выборов в США остаются считанные часы.

Как сообщает американское бюро Report, 5 ноября Соединенные Штаты выберут своего 60-го президента, который будет управлять страной в течение следующих четырех лет.

На выборах развернется напряженная борьба между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис. Кто станет победителем — Трамп или Харрис? Вся страна сосредоточена на этом вопросе, а местные СМИ призывают избирателей прийти на выборы.

Местные эксперты затрудняются предсказать результаты предвыборного процесса, проходящего в условиях острой конкуренции.

Досрочное голосование началось 26 октября. Избирательные участки в Нью-Йорке работают с 5:00 до 20:00 по местному времени. Уже более 78 миллионов избирателей приняли участие в досрочном голосовании.

На выборах также будут обновлены две трети состава Палаты представителей и Сената, которые играют ключевую роль в принятии законов в США.

Штаты Пенсильвания, Невада, Мичиган, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Висконсин определят исход выборов.

Полиция переведена на усиленный режим работы, меры безопасности усилены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün ABŞ 60-cı Prezidentini seçəcək

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