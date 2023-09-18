В США в 2023 году зафиксировали более 500 случаев массовой стрельбы

Число случаев стрельбы в США, в результате которой пострадал или погиб один человек и более, с начала 2023 года составило 502.

Число случаев стрельбы в США, в результате которой пострадал или погиб один человек и более, с начала 2023 года составило 502.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит некоммерческая организация (НКО) Gun Violence Archive.

Согласно подсчетам НКО, общее количество инцидентов пока ниже, чем за последние три года, и значительно превышает показатели 2019 года (417 случаев) и 2018 года (336 случаев). Последний рекордный показатель в США был зарегистрирован в 2021 году (690 случаев массовой стрельбы), в 2022 году это число сократилось до 647.