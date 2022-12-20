В США ужесточили правила в отношении нелегальных мигрантов

Председатель Верховного суда Джон Робертс, в ответ на обращение официальных лиц от Республиканской партии из 19-ти штатов, временно заблокировал отмену администрацией Байдена меры по ускоренной высылке мигрантов, задержанных на границе США и Мексики, кото

Председатель Верховного суда Джон Робертс, в ответ на обращение официальных лиц от Республиканской партии из 19-ти штатов, временно заблокировал отмену администрацией Байдена меры по ускоренной высылке мигрантов, задержанных на границе США и Мексики, которая истекала на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, мера, известная как Раздел 42, была введена администрацией Дональда Трампа.

Ранее группа республиканцев во главе с генеральными прокурорами Аризоны и Луизианы, обратилась в Верховный суд США с просьбой принять ответные меры, после того, как в прошедшую пятницу федеральный апелляционный суд отказался приостановить судебное постановление низшей инстанции, отменившего Раздел 42, срок действия которого истекает в среду.

Ограничения Раздела 42 - это часть Закона о службе общественного здравоохранения, принятого в 1944 году и направленного на предотвращение распространения инфекционных заболеваний в стране.

Администрация Трампа использовала этот раздел в марте 2020 года, в начале эпидемии COVID-19, когда ввела упрощенную процедуру ускоренной высылки мигрантов, задержанных при переходе американо-мексиканской границы.