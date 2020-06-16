В США ужесточат требования к подготовке и найму полицейских

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/eca46abcacd9a33bf94befcb0011e27f/d6e730f0-ee52-477b-8dd7-1f6e4a4c515f_292.jpg

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается подписать приказ, в котором будет поручено создать Национальный реестр полицейских и ужесточить требования к подготовке и найму полицейских.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает представитель администрации президента.

По его словам, приказ позволит сертифицировать и стандартизировать обучение сотрудников полиции, а также потребует набора персонала в полицию из местных общин.

Отметим, что 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.