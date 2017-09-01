В США уволен полицейский, который заявил, что стражи правопорядка в этой стране убивают только черных

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В США уволен полицейский Грег Эбботт, который заявил, что стражи правопорядка в этой стране убивают только черных.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, этими словами офицер пытался успокоить белую женщину, которая сидела в припаркованной на обочине машине. Разговор был записан на камеру видеорегистратора.

"Я уже заявлял, что не потерплю таких высказываний. Я не думаю, что мы можем сидеть сложа руки и искать оправдание подобным словам", – сказал шеф полиции Майк Реджистер.

Сцена была снята еще год назад, но известно о ней стало только сейчас. Испуганная женщина тогда сказала, что видела слишком много жестоких фильмов с участием полицейских, поэтому ей было страшно даже пошевелить руками. Эбботт говорит, что своими словами пытался разрядить обстановку.