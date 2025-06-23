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В США увеличат дальность стрельбы гаубиц M109

В США увеличат дальность стрельбы гаубиц M109 Самоходные артиллерийские установки (САУ) M109 армии США получат орудия увеличенной дальности, которые устанавливают на немецкие САУ PzH 2000.
Другие страны
23 июня 2025 г. 08:54
В США увеличат дальность стрельбы гаубиц M109

Самоходные артиллерийские установки (САУ) M109 армии США получат орудия увеличенной дальности, которые устанавливают на немецкие САУ PzH 2000.

Как передает Report, об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что компания BAE Systems подписала с американскими вооруженными силами соглашение о совместных исследованиях и разработках, которое позволит ускорить модернизацию M109.

"Это сотрудничество будет направлено на интеграцию прототипа M109-52, который включает в себя 155-миллиметровую гаубицу Rheinmetall L52, в существующий парк M109, что повысит возможности ведения прицельной стрельбы на большие расстояния", — говорится в публикации.

Новая гаубица с длиной ствола 52 калибра (8060 миллиметров) заменит орудие M284 с длиной ствола 39 калибров (6045 миллиметров). Rheinmetall L52 может поражать цели обычным снарядом на расстоянии до 40 километров, а активно-реактивный снаряд увеличивает дальность стрельбы до 70 километров. Орудие разместят в башне с измененной конструкцией.

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Версия на английском языке US to increase firing range of M109 howitzers
Версия на азербайджанском языке ABŞ “M109” haubitsalarının atəş məsafəsini artıracaq

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