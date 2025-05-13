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В США уточнили фактический размер пошлин для товаров из КНР

В США уточнили фактический размер пошлин для товаров из КНР Уровень таможенных пошлин США для продукции из Китая в настоящее время составляет порядка 50%.
Другие страны
13 мая 2025 г. 06:58
В США уточнили фактический размер пошлин для товаров из КНР

Уровень таможенных пошлин США для продукции из Китая в настоящее время составляет порядка 50%.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Fox News представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"Всю свою предвыборную кампанию президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет установить 10% пошлины по всему миру и более высокие тарифы, в районе 50-60%, для Китая, - сказал он. - В общем и целом сейчас пошлины для Китая 50% и 10% в мире".

Грир пояснил, что достигнутые в Женеве договоренности Вашингтона с Пекином не затрагивают ряд пошлин введенных еще до эскалации торгового конфликта между странами, он также отметил, что в рамках соглашения Китай согласился снять ограничения на экспорт в США ряда товаров, в том числе редкоземельных металлов.

"Мы достигли момента, когда нам стало необходимо сблизить позиции с китайской стороной, поэтому мы приложили столько усилий, чтобы этого достичь. Прошедшие выходные привели к крайне прагматичному исходу", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Çindən gələn mallar üçün faktiki rüsum həcmini açıqlayıb

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