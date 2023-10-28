В США установили личности всех жертв стрельбы в Льюистоне

Власти американского штата Мэн опознали жертв стрельбы в городе Льюистон, самому младшему погибшему было 14 лет, старшему - 76.

Власти американского штата Мэн опознали жертв стрельбы в городе Льюистон, самому младшему погибшему было 14 лет, старшему - 76.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак.

"Все 18 жертв были опознаны, мы сообщили их семьям о случившемся", - сказал он.

Также отмечается, что полиция нашла винтовку в брошенной машине Роберта Карда, которого подозревают в стрельбе. Поиски Карда все еще продолжаются, людям рекомендуют сохранять бдительность.

Напомним, что 25 октября в результате нападения с применением огнестрельного оружия на посетителей боулинга и бара в городе Льюистон, погибли 18 человек, еще 13 получили ранения.