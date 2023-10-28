О нас

В США установили личности всех жертв стрельбы в Льюистоне

В США установили личности всех жертв стрельбы в Льюистоне Власти американского штата Мэн опознали жертв стрельбы в городе Льюистон, самому младшему погибшему было 14 лет, старшему - 76.
Другие страны
28 октября 2023 г. 02:52
В США установили личности всех жертв стрельбы в Льюистоне

Власти американского штата Мэн опознали жертв стрельбы в городе Льюистон, самому младшему погибшему было 14 лет, старшему - 76.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак.

"Все 18 жертв были опознаны, мы сообщили их семьям о случившемся", - сказал он.

Также отмечается, что полиция нашла винтовку в брошенной машине Роберта Карда, которого подозревают в стрельбе. Поиски Карда все еще продолжаются, людям рекомендуют сохранять бдительность.

Напомним, что 25 октября в результате нападения с применением огнестрельного оружия на посетителей боулинга и бара в городе Льюистон, погибли 18 человек, еще 13 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
21 октября 2023 г. 13:00
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
22 октября 2023 г. 07:14
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi