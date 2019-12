В США успешно испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету - ВИДЕО

Первое испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена договором РСМД, прошло успешно.

Как передает Report, oб этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

"Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office – SCO) успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования".

Он добавил, что работа по созданию прототипа ракеты, готового к пуску, заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.

