В США усомнились в подлинности утекших секретных документов о состоянии ВСУ

Два американских чиновника на условиях анонимности допустили, что опубликованные в соцсетях документы о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли подделать.

Два американских чиновника на условиях анонимности допустили, что опубликованные в соцсетях документы о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли подделать.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, бумаги могли сфальсифицировать, чтобы ввести в заблуждение следователей или навредить интересам США. При этом подчеркивается, что независимая проверка документов на подлинность пока не проводилась.

Источники Reuters полагают, что глубина тем, отраженных в документах, говорит о том, что утечка произошла от американца. В настоящее время, как заявил один из американских чиновники, следователи изучают мотивы произошедшей утечки.