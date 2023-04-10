О нас

В США усомнились в подлинности утекших секретных документов о состоянии ВСУ

В США усомнились в подлинности утекших секретных документов о состоянии ВСУ Два американских чиновника на условиях анонимности допустили, что опубликованные в соцсетях документы о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли подделать.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 06:17
В США усомнились в подлинности утекших секретных документов о состоянии ВСУ

Два американских чиновника на условиях анонимности допустили, что опубликованные в соцсетях документы о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли подделать.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, бумаги могли сфальсифицировать, чтобы ввести в заблуждение следователей или навредить интересам США. При этом подчеркивается, что независимая проверка документов на подлинность пока не проводилась.

Источники Reuters полагают, что глубина тем, отраженных в документах, говорит о том, что утечка произошла от американца. В настоящее время, как заявил один из американских чиновники, следователи изучают мотивы произошедшей утечки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Reuters”: “ABŞ Ukrayna Ordusunun durumu ilə bağlı sızan sənədlərin doğruluğunda şübhələnir”

Самое важное

МИД Азербайджана ответил Ирану
МИД Азербайджана ответил Ирану
8 апреля 2023 г. 15:08
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
Создано Главное управление Госслужбы по мобилизации и призыву на службу в Нахчыванской Автономной Республике
8 апреля 2023 г. 13:00
Новые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
ФотоНовые военные объекты введены в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана
8 апреля 2023 г. 10:16
Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
ФотоИльхам Алиев и Ираклий Гарибашвили побывали в Габалинском региональном центре ASAN xidmət и продовольственном городке
7 апреля 2023 г. 21:29
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана на Лачынском направлении подверглись обстрелу
7 апреля 2023 г. 16:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии
7 апреля 2023 г. 16:00
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
Президент: Сегодня Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы
7 апреля 2023 г. 15:55
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических
7 апреля 2023 г. 13:50
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
7 апреля 2023 г. 12:14
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
7 апреля 2023 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi