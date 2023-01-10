В США ущерб от природных катаклизмов в 2022 году составил 165 млрд долларов

Ущерб от крупных природных катаклизмов, обрушившихся на США в 2022 году, составил 165 млрд долларов.

Ущерб от крупных природных катаклизмов, обрушившихся на США в 2022 году, составил 165 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к такому выводу пришли специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Всего в стране было зафиксировано 18 крупных стихийных бедствий, ущерб от каждого из которых превысил $1 млрд. В их числе три урагана, снежный шторм (в центральной и восточной части США), лесной пожар (на западе страны), засуха (в западной и центральной частях США), наводнение (штаты Миссури и Кентукки), два случая торнадо (на юге и юго-востоке).

Жертвами этих ударов стихии стали не менее 474 человек.

"Ущерб от этих бедствий составил примерно $165 млрд, что делает 2022 год третьим в рейтинге наиболее затратных за всю историю наблюдений, его опережают только 2017 и 2005 годы", - говорится в сообщении.