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В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%

В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9% Уровень безработицы в Соединенных Штатах увеличился в феврале 2024 года до 3,9%, создано 275 тыс. рабочих мест.
Другие страны
8 марта 2024 г. 18:20
В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%

Уровень безработицы в Соединенных Штатах увеличился в феврале 2024 года до 3,9%, создано 275 тыс. рабочих мест.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из обнародованных данных министерства труда.

"Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 275 тыс. в феврале, а уровень безработицы увеличился до 3,9%", - говорится в отчете.

По информации Минтруда США, наибольший прирост рабочих мест наблюдается в области здравоохранения, правительственных учреждениях, сфере общественного питания, социального обеспечения, а также транспорта и складирования.

Согласно статистике, уровень безработицы увеличился на 0,2 п.п. по сравнению с январем 2024 года, когда он составлял 3,7%. Число безработных при этом выросло на 334 тыс. и достигло 6,5 млн человек. Годом ранее этот показатель составлял 6 млн.

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