​В США ураганный ветер сбросил поезд на автомагистраль

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В США произошло ЧП на железной дороге. Несколько вагонов грузового поезда обрушились с железнодорожного моста на автомобильную дорогу возле города Лафкин, штат Техас.

Как передает Report, вагоны слетели на автомагистраль из-за ураганного ветра, который бушует в Техасе.

Сразу после происшествия полиция перекрыла автомагистраль и железнодорожные пути. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, полиция порекоммендовала жителям Техаса при возможности воздержаться от поездок из-за тяжелых погодных условий.

На место выехали сотрудники Национальной метеорологической службы, чтобы провести расследование ЧП.