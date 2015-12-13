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    ​В США ураганный ветер сбросил поезд на автомагистраль

    О пострадавших не сообщается

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В США произошло ЧП на железной дороге. Несколько вагонов грузового поезда обрушились с железнодорожного моста на автомобильную дорогу возле города Лафкин, штат Техас.

    Как передает Report, вагоны слетели на автомагистраль из-за ураганного ветра, который бушует в Техасе.

    Сразу после происшествия полиция перекрыла автомагистраль и железнодорожные пути. О пострадавших не сообщается.

    Кроме того, полиция порекоммендовала жителям Техаса при возможности воздержаться от поездок из-за тяжелых погодных условий.

    На место выехали сотрудники Национальной метеорологической службы, чтобы провести расследование ЧП.

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