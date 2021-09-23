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В США упали темпы иммунизации населения от коронавируса

В США упали темпы иммунизации населения от коронавируса В США до самого низкого уровня с минувшего июля упали темпы иммунизации населения от коронавируса.
Другие страны
23 сентября 2021 г. 20:55
В США упали темпы иммунизации населения от коронавируса

В США до самого низкого уровня с минувшего июля упали темпы иммунизации населения от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на сведения федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) сообщил в четверг телеканал CNN.

В результате, кривая смертности может снова резко пойти вверх, равно как увеличится нагрузка на медицинские учреждения и их персонал.

"Нам следует готовиться к чрезвычайно загруженной [заботами о заболевших] предстоящей зиме", - сообщила CNN помощник декана Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Меган Рэнни.

Между тем, согласно данным ЦКПЗ, за минувшую неделю первую прививку от коронавируса в США сделали 312 тыс. человек, что на 7% меньше аналогичного показателя предшествующей недели и на 35% меньше числа привившихся месяцем ранее. К настоящему моменту полный курс вакцинации прошли 54,9% американцев.

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