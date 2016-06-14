​В США упал одномоторный самолет, погибли двое

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Одномоторный самолет Cessna 150 упал в понедельник в западной части штата Индиана, недалеко от города Роквилл.

Как передает Report, об этом сообщили представители окружного управления шерифа, погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна.

По данным Национального управления по безопасности на транспорте США, самолет вылетел из частного аэропорта в 3 км к югу от Роквилла и упал в лесистой местности вскоре после того, как поднялся в воздух. Причины катастрофы пока неизвестны.

Федеральное авиационное управление США начало расследование инцидента.