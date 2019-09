В США упал грузовой самолет - ВИДЕО

Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местных СМИ, инцидент произошел около трех утра (11.00 по Баку), в самолете было два человека, их судьба пока неизвестна.

После падения самолет полностью загорелся, прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы его потушили.

По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.

JUST IN: New video of the cargo plane crash in Toledo, plane burst into flames after hitting two trucks in a parking lot.

What we know: https://t.co/gOfFSjuXWw pic.twitter.com/YMXDKxidNP