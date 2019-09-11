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В США упал грузовой самолет - ВИДЕО

В США упал грузовой самолет
​Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо

Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местных СМИ, инцидент произошел около трех утра (11.00 по Баку), в самолете было два человека, их судьба пока неизвестна.

После падения самолет полностью загорелся, прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы его потушили.

По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.

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