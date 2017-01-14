В США уничтожили 70 тысяч птиц ради обеспечения безопасности полетов

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ За последние семь лет более 70 тысяч птиц были убиты в Нью-Йорке для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Ньюарк и Ла-Гуардия.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

По утверждениям журналистов, власти города решили избавиться от пернатых после аварийной посадки А320 на реку Гудзон в 2009 году. Тогда эксперты заявили, что отказ двух двигателей самолета произошел из-за столкновения лайнера со стаей канадских казарок.

"Однако неясно, изменило ли уничтожение птиц ситуацию в лучшую сторону", — сказано в статье. Авторы ссылаются на внутреннюю статистику аэропортов, которая свидетельствует о двукратном росте числа инцидентов с участием пернатых. "С 2004 по 2009 год было зафиксировано 158 столкновений птиц с авиалайнерами. С 2007 года по сегодняшний день — 299", — пишут журналисты.