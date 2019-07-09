В США умер миллиардер Росс Перо

Американский миллиардер Росс Перо умер в возрасте 89 лет после пяти месяцев борьбы с лейкемией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNBC.

Кроме своего большого состояния и благотворительной деятельности Перо был известен участием в президентских выборах в 1992 и 1996 годах. В первый раз он выиграл около 20% голосов избирателей, что было самой крупной победой независимого кандидата, начиная с 1912 года.

Согласно последним данным Forbes, состояние Перо оценивалось в 4,1 миллиарда долларов. Он занимал 478 строку в рейтинге самых богатых людей мира в 2019 году.