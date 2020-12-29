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В США украли редкую скрипку 18 века

В США украли редкую скрипку 18 века В Калифорнии украли редкую скрипку 18-го века, стоимостью более 700 000 долларов
Другие страны
29 декабря 2020 г. 03:09
В США украли редкую скрипку 18 века

В Калифорнии украли редкую скрипку 18-го века стоимостью более 700 000 долларов.

Как передает Report, об этом пишет Los Angeles Times.

Музыкальный инструмент из клена и альпийской ели 1710 года, сделанный одним из самых известных скрипичных мастеров в истории Иеронимом Амати II, находился внутри автомобиля торговца произведениями искусства Роланда Вайнштейна, и был украден 8 декабря.

Арт-дилер предлагает вознаграждение в размере 25 000 долларов за информацию, которая поможет вернуть скрипку.

Вайнштейн купил скрипку в октябре 2013 года за 507 436 долларов на онлайн-аукционе Tarisio. По данным LA Times, директор аукционного дома говорит, что инструмент, вероятно, сейчас стоит от 700 000 до 900 000 долларов. Галерист сообщил, что он не играет на скрипке, но позволяет друзьям музыкантам и профессионалам играть на инструменте, возрастом 310 лет, который находится в отличном состоянии.

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