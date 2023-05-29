В США удалось избежать дефолта

Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта.

Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN.

"Мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету", - сказал он.

Байден отметил, что это очень важный шаг, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает результаты, которых удалось достичь в восстановлении экономики. По его словам, достижение договоренности - это хорошая новость для американского народа.

"Это соглашение теперь направится в Палату представителей и в Сенат", - добавил Байден.