В США удалось избежать дефолта

Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта.
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"Мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету", - сказал он.
Байден отметил, что это очень важный шаг, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает результаты, которых удалось достичь в восстановлении экономики. По его словам, достижение договоренности - это хорошая новость для американского народа.
"Это соглашение теперь направится в Палату представителей и в Сенат", - добавил Байден.