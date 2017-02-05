В США учитель начальной школы призвала убивать людей

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В США учитель начальных классов во время одного из митингов против президента Дональда Трампа призвала демонстрантов убивать людей.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, женшина заявила, что необходимо убить членов администрации Белого дома и лично президента.

В результате за высказывания женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.

"И мы должны убивать людей. Во-первых, мы должны начать с Белого дома", - говорила женщина.

На протяжении всей своей речи она использовала нецензурную лексику. Учительница нецензурно высказалась о Белом доме и Дональде Трампе.