В США участвовавшие в учениях нидерландские солдаты получили огнестрельные ранения

Трое военнослужащих Нидерландов, находящиеся на учениях в США, получили ранения в результате стрельбы.

Трое военнослужащих Нидерландов, находящиеся на учениях в США, получили ранения в результате стрельбы.

Как передает Report, об этом сообщает Wish-tv, ссылаясь на данные голландского министерство обороны.

По информации, трое военнослужащих подразделения коммандос были ранены прошлой ночью в результате перестрелки в американском городе Индианаполис. Сообщается, что один из них находится в критическом состоянии, две других пострадавших находятся в сознании.

Отмечается, что инцидент произошел у отеля, где остановились голландские военнослужащие. По данным оборонного ведомства, инцидент случился в их свободное время.

Американская полиция расследует инцидент, задержаний пока не производилось, подозреваемых тоже пока нет.