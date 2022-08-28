В США участвовавшие в учениях нидерландские солдаты получили огнестрельные ранения

Трое военнослужащих Нидерландов, находящиеся на учениях в США, получили ранения в результате стрельбы.
Как передает Report, об этом сообщает Wish-tv, ссылаясь на данные голландского министерство обороны.
По информации, трое военнослужащих подразделения коммандос были ранены прошлой ночью в результате перестрелки в американском городе Индианаполис. Сообщается, что один из них находится в критическом состоянии, две других пострадавших находятся в сознании.
Отмечается, что инцидент произошел у отеля, где остановились голландские военнослужащие. По данным оборонного ведомства, инцидент случился в их свободное время.
Американская полиция расследует инцидент, задержаний пока не производилось, подозреваемых тоже пока нет.