О нас

В США участвовавшие в учениях нидерландские солдаты получили огнестрельные ранения

В США участвовавшие в учениях нидерландские солдаты получили огнестрельные ранения Трое военнослужащих Нидерландов, находящиеся на учениях в США, получили ранения в результате стрельбы.
Другие страны
28 августа 2022 г. 05:38
В США участвовавшие в учениях нидерландские солдаты получили огнестрельные ранения

Трое военнослужащих Нидерландов, находящиеся на учениях в США, получили ранения в результате стрельбы.

Как передает Report, об этом сообщает Wish-tv, ссылаясь на данные голландского министерство обороны.

По информации, трое военнослужащих подразделения коммандос были ранены прошлой ночью в результате перестрелки в американском городе Индианаполис. Сообщается, что один из них находится в критическом состоянии, две других пострадавших находятся в сознании.

Отмечается, что инцидент произошел у отеля, где остановились голландские военнослужащие. По данным оборонного ведомства, инцидент случился в их свободное время.

Американская полиция расследует инцидент, задержаний пока не производилось, подозреваемых тоже пока нет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da təlimlərdə iştirak edən niderlandlı əsgərlər güllələnib

Экслюзивные новости

TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi