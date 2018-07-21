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    В США убили врача Джорджа Буша старшего

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Техасе (США) в результате стрельбы погиб кардиолог бывшего президента страны Джорджа Буша — старшего Марк Хауснехт. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает полиция Хьюстона.

    Отмечается, что убийство произошло в Хьюстоне утром 20 июля.

    В момент нападения и доктор, и подозреваемый в нападении ехали на велосипедах. Свидетели описали нападавшего как белого мужчину или латиноамериканца. По предварительным данным, ему около 30 лет.

    Официальный представитель семьи Буш Джим Макграт в своём Twitter опубликовал соболезнования экс-президента в связи со смертью Хауснехта.

    «Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком. Я всегда буду благодарен ему за его исключительное и сострадательное отношение», — приводятся слова Буша-старшего.

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