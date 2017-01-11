В США убийца девяти афроамериканцев в церкви приговорен к смертной казни

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Признанный виновным в убийстве летом 2015 года девяти афроамериканцев в церкви в Южной Каролине Дилан Руф приговорен к смертной казни, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Соответствующее решение вынесло жюри присяжных во вторник.

В июне 2015 года белый американец 22-летний Дилан Руф расстрелял девятерых афроамериканцев в церкви в Чарлстоне в штате Южная Каролина. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой ненависти, а также ряде других преступлений.

В декабре присяжные признали его виновным по всем 33 статьям обвинения. Молодой человек предлагал признать вину в обмен на гарантию сохранения его жизни, но прокуратура отказалась от такой сделки.

В январе в суде в Чарлстоне начались слушания. Ранее сообщалось, что прокуратура настаивала на смертной казни, защита настаивала на пожизненном заключении.