​В США у здания суда произошла стрельба

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в понедельник днем у здания суда в городе Бриджпорт (штат Коннектикут, США).

Как передает Report, об этом сообщает New York Post со ссылкой на сотрудника аппарата суда.

По информации стрельба велась из проезжавшей по улице машины по припаркованному автомобилю. Пострадавшие доставлены в госпиталь, их жизнь вне опасности. О задержании преступников пока ничего не известно.

"Полиция штата Коннектикут оказывает помощь полиции города Бриджпорт в расследовании инцидента со стрельбой, произошедшей у здания городского суда", - говорится в сообщении пресс-службы полиции штата, размещенном в понедельник в Twitter.