В США у тяжело больного пациента мутировал вирус птичьего гриппа

Вирус птичьего гриппа мутировал в США у пациента, столкнувшегося с тяжелым ходом болезни.

Вирус птичьего гриппа мутировал в США у пациента, столкнувшегося с тяжелым ходом болезни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из сообщения на сайте Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

У пациента из штата Луизиана, заразившегося птичьим гриппом, во время его госпитализации были взяты два образца вируса в виде мазков. Вирусы из образцов были секвенированы и сопоставлены с иными последовательностями вируса, между ними оказались различия.

"Анализ выявил низкочастотные мутации в гене гемагглютинина в образце, полученном от пациента, которые не были обнаружены в последовательностях вирусах из образцов домашней птицы, собранных в месте, где жил пациент. Это позволяет предположить, что после заражения у пациента возникли изменения", - говорится в сообщении.

Как отмечает CDC, риск для населения в связи со вспышкой эпидемии птичьего гриппа остается низким, а инцидент с мутацией подчеркивает важность наблюдения за распространением птичьего гриппа.