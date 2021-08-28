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В США у оленей впервые выявили COVID-19

В США у оленей впервые выявили COVID-19 В США коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей.
Другие страны
28 августа 2021 г. 01:37
В США у оленей впервые выявили COVID-19

В США коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство сельского хозяйства США.

"Национальные лаборатории ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США объявили о подтверждении SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) у диких белохвостых оленей в штате Огайо", - говорится в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза.

Подчеркивается, что речь идет о первых в мире оленях, у которых подтвержден вирус. В ведомстве добавили, что случаи коронавируса регистрировались в мире "среди небольшого числа видов животных", в основном это были те, которые контактировали с людьми с COVID-19.

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