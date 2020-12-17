В США у медработника произошла аллергическая реакция на вакцину

После прививки от коронавируса вакциной компаний BioNTech и Pfizer медработника в американском штате Аляска госпитализировали с сильной аллергической реакцией.
Как передает Report, об этом сообщает газета
Отмечается, что состояние медработника оценивается как стабильное.
Неизвестно, страдал ли он аллергией ранее, подчеркивается в сообщении.
Отметим, что в США началась вакцинация от коронавируса. В стране используется препарат Pfizer. Сначала его получают медработники и постояльцы домов престарелых.