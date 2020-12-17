В США у медработника произошла аллергическая реакция на вакцину

После прививки от коронавируса вакциной компаний BioNTech и Pfizer медработника в американском штате Аляска госпитализировали с сильной аллергической реакцией.

После прививки от коронавируса вакциной компаний BioNTech и Pfizer медработника в американском штате Аляска госпитализировали с сильной аллергической реакцией.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что состояние медработника оценивается как стабильное.

Неизвестно, страдал ли он аллергией ранее, подчеркивается в сообщении.

Отметим, что в США началась вакцинация от коронавируса. В стране используется препарат Pfizer. Сначала его получают медработники и постояльцы домов престарелых.